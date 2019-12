Illapu relanza 'El grito de la raza': 'Canciones que hicimos hace años siguen teniendo actualidad'

Este domingo 8 de diciembre, Illapu trae de vuelta uno de los mayores hitos de su carrera, "El grito de la raza", una obra escénica y musical estrenada con éxito en 1978 y grabada en 1979, que volverá a sonar en el Movistar Arena. Por eso, Ciudadano ADN conversó con los hermanos Roberto y José Miguel Márquez, y el integrante más joven de la banda Pablo Ponce.

Una pieza cuya creación fue motivada, según expresaron, "por la invisibilización de nuestros pueblos originarios. Plena dictadura, era muy difícil decir las cosas abiertamente, y servía para que el pueblo leyera en este mito de la raza lo que estaba viviendo en la ciudad. Nuestro pueblo leía entre líneas. Una obra como ésa tiene, desgraciadamente, plena vigencia”.

Hace poco, Illapu visitó a Gustavo Gatica en la Clínica Santa María, con el fin de entregarle algo de ánimo para su difícil situación. Roberto Márquez recuerda el encuentro así: "Fue muy fuerte, yo ni siquiera había querido subir la guitarra, la había dejado en el estacionamiento. La fueron a buscar, canté el Vuelvo y le pregunté si quería que le cantara alguna canción, él me pidió Sobreviviendo. Fue difícil pero fue un hermoso y potente momento", expresó el líder de la emblemática banda, añadiendo que "Gustavo tiene una entereza increíble".

Frente a la crisis social actual, los músicos también contaron que "estamos participando mucho en tocatas poblacionales, y en forma individual en las manifestaciones", al tiempo que expresaron su preocupación por "que no se esté apuntando a lo que la gente pide. Mientras no se cambie el sistema, esto no va a terminar ni hoy ni mañana, y se va a ir agudizando cada vez más. Tienen que entender que se trata de cambiar este sistema que posibilita los abusos, donde están metidos todos. Los políticos terminan su función y se van al directorio de sus empresas".

Roberto Márquez también se expresó sobre la polémica utilización de la reciente versión de "El derecho de vivir en paz" por parte del gobierno de facto en Bolivia. "Nos pareció un escándalo. Hablamos con la SCD y también se manifestó la fundación Víctor Jara", dijo, cuestionando el "querer utilizarla sin mirarla un poquito en profundidad. Basta escucharla un poquito para captar que para la dictadura boliviana no tenga ningún sentido usarla".

Durante la entrevista, los músicos tocaron la que quizás sea su canción más emblemática, "Lejos del amor", que "mostraba el 93 lo que era esta sociedad tan individualista. Las canciones nuestras han ido acompañando todo un proceso desde los 70 hasta el día de hoy, vemos que canciones que hicimos hace muchos años siguen manteniendo actualidad. Hemos hecho una crónica de lo que nos ha tocado vivir de la mano de nuestro pueblo".

A la hora de escoger sus canciones favoritas del repertorio de la banda, Ponce eligió "Vuelvo", mientras que Roberto Márquez mencionó varias, y José Miguel destacó "Aunque los pasos toquen" y "Sincero positivo", la que nació "cuando llegué de Alemania, donde no era excepcional hablar del VIH, y acá como que no existía, eso me motivó a componerla".

Y sobre la comunicación que establecen con el público, Roberto Márquez expresó que "tengo 68 años y sentir esa energía que fluye desde los jóvenes es maravilloso". El músico recordó cómo "el 2005 los pingüinos nos hicieron despertar de esto que parecía tan resuelto, cuando pensábamos que estábamos reconciliados. Y ahora la evasión del metro partió de ellos. Los jóvenes son la maravilla", antes de cerrar la entrevista tocando un mix entre "Sobreviviendo" y "Vuelvo".