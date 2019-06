Ignacio Román y criticas de Carpentier: 'La humildad no va en las palabras, va en hechos'

La final de MasterChef dejó a Camila Ruiz como la gran ganadora de la cuarta temporada del espacio culinario, y que no dejó a nadie indiferente.

Ignacio Román, finalista de la primera temporada del programa, criticó el triunfo de Camila a través de twitter. "Felicidades a la ganadora @MasterChefChile, cuando sepa pelar una palta conversamos".

Felicidades ala ganadora @MasterChefChile cuando sepa pelar una palta conversamos congratulations esperaba que primara la gastronomía más de lo mismo buenas noches 💤 mejor sigo cocinando pic.twitter.com/pp9nLUfguB — Ignacio Román (@romanygnacio) 24 de junio de 2019

Sobre estos dichos, fue el jurado del programa, Chris Carpentier, quien habló con Intrusos y salió a defender a la ganadora de la cuarta temporada de MasterChef. "Hay que ser humilde en la vida. Él llegó peor. Tampoco sabía pelar una papa y en el camino aprendió (…) Camila ganó, él no…qué más puedo decir".

Esta seguidilla de declaraciones y comentarios parecen no acabar, ya que Ignacio volvió a responderle a Carpentier. "La humildad no va en las palabras, va en hechos, en las acciones. Yo no soy humilde, pero soy una persona sencilla".