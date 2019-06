Ignacio Román tras sus dichos contra Camila Ruíz: 'Es lo que pensaba más de medio Chile'

Este domingo, se emitió la esperada final de MasterChef Chile, donde Camila Ruiz resultó ser la gran ganadora del cuarto ciclo.

Sin embargo, su triunfo molestó a varios televidentes y también a Ignacio Román, finalista de la primera temporada del programa, quien perdió ante Daniela Castro. Así lo dejó ver el rostro de Unimarc a través de redes sociales, donde apuntó a que la profesora no sabía pelar una palta.

En la instancia, el cocinero expresó: "Felicidades a la ganadora @MasterChefChile. Cuando sepa pelar una palta conversamos", escribió en referencia al episodio de la participante con el fruto, generando varios comentarios tras la polémica afirmación, que complementó con un "congratulations".

Además, Román manifestó que "esperaba que primara la gastronomía" y que la victoria de la hermana de la modelo Renata Ruiz es "más de lo mismo". Obviamente, los fanáticos de Camila comenzaron a insultarlo y señalarle que era un resentido.

Sobre esto conversó Román con La Cuarta, donde comentó que "sí, dejé la embarrada con el Twitter, pero es lo que pensaba más de medio Chile".

En esa línea, aseguró que lo trataron de "resentido" y "picado", entre otras cosas, pero él manifestó que solo se trató de una opinión gastronómica. "Hasta me criticaron por mi parálisis. Jamás he sido resentido, jamás he sentido envidia. Fue una opinión y que tampoco fue relacionada a un sexo femenino ni masculino, lo hablé gastronómicamente", aclaró.

Sobre las razones por las que escribió estas palabras, Román señaló: "digo lo que pienso. El chileno común tiene miedo de decir lo que piensa, pero yo no, por eso a veces caigo mal en muchas partes, creen que tengo el ego alto, que soy soberbio, pero es mi forma de ser. Algunos me han preguntado si borraré el tuit, y no, lo enfrento nomás".