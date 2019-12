Ignacio Román sobre sus excompañeros de 'MasterChef Chile': 'No tenía onda con nadie'

El exparticipante de MasterChef Chile, Ignacio Román, fue parte de la sección "Famosos al sartén" de Buenos Días a Todos, donde habló sobre su participación en el popular programa culinario de Canal 13.

En esa línea, el cocinero se refirió a sus compañeros de programa, señalando que "nunca hubo feeling" con ellos.

"No tenía onda con nadie. Había cariño y respeto por todos, pero nunca salí a carretear con ellos. Con la Naná tenía una excelente relación, muy linda, fue la única amiga que hice en el programa, pero yo iba a un programa culinario a convertirme en MasterChef", partió contando.

Respecto al final del programa, donde Román se mostró muy molesto por el triunfo de Daniela Castro, él aclaró que lo que realmente sucedió fue que "salí con un caracho de dos metros, porque un productor tomó a mi hijo en brazos y se puso a llorar. Y otro productor salió con la 'empaná' de decir 'callen al cabro chico'".

"Cuando a mí me tocan a un hijo como que me transformo. Me volví loco y llegué ofuscado al escenario y por detrás me dicen 'no ganaste', pero en verdad venía ofuscado por otro motivo. Aclaro la película, aunque en ese minuto me dio igual. Ese fue el cahuín", explicó.

Posteriormente, reveló que felicitó a Dani Castro por el triunfo, deseándole lo mejor en su nuevo camino.

Revisa el momento aquí.