Ignacio Lastra será parte de 'Bailando por un sueño': 'Me gustan los objetivos casi imposibles'

Tras dos años alejados de la televisión, Ignacio Lastra regresará a la pantalla chica de la mano de Bailando por un sueño, el nuevo programa de Canal 13.

En conversación con La Cuarta, el exchico reality comentó que "es un gran reto ponerme en un programa con tanta cobertura obviamente por mi imagen, porque a pesar de verme fuerte siempre es un desafío el día a día".

"Antes del accidente no me habría metido a un programa de baile, nunca he sido bueno. Ahora me gustan los objetivos casi imposibles, porque estoy casi todos los días en desafíos grandes", confesó, agregando que "tuve que posponer hartos proyectos relacionados con trabajo y con lo físico, como terapia, operaciones".

Sobre su preparación, Nacho comentó que "traté de contactar a algunas bailarinas, pero no resultó. Eso sí, comencé a trotar y a hacer mucho cardio, porque sé la carga física que tiene el baile".

Eso sí, Lastra confesó que no se siente seguro con algunos bailes, por ejemplo, reconoció que "a salsa y el merengue es lo más complicado para mí". "Podría defenderme con algo de onda disco", aseguró.

Dentro del programa, "Súperman" reveló que todo el dinero recaudado irá en benefició a la tercera edad. "No está definido ciento por ciento la institución, pero estamos trabajando en algo relacionado con los abuelitos. Siempre he escuchado en todos lados que las personas van a ayudarlos, pero más allá de que les da pena su situación, no hacen nada al respecto", contó.

"Como tengo la oportunidad de representar a alguna institución, me interesó bastante el tema para no dejarlos más de lado y porque, además, desde chico me crié con mi mamá y mis abuelos", manifestó.