Ignacio Lastra le respondió a rescatista que lo tildó de 'soberbio'

En el capítulo del pasado viernes de Podemos Hablar, Ignacio Lastra se refirió al accidente automovilístico que protagonizó hace casi dos años y que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado.

Sobre esto, Nacho contó que al momento de salir del auto no se acordaba de nada, eso sí, señaló que más tarde le dijeron que lo había hecho por su cuenta.

Estas palabras generaron gran molesia entre uno de los rescatistas que lo ayudaron esa noche. Por esta razón, Francisco Pachecho utilizó su cuenta de Facebook para descargarse en contra del exchico reality, acusándolo de soberbio.

"Me topé con un programa llamado PH en CHV ahora. Perdón, pero decir, 'salí solo' es desmerecer la ayuda brindada. Pensé que tu soberbia había cambiado, pensé que serías otra persona, pero me equivoqué (…) Una pena señor Lastra, quizás también se sacó usted la ropa, esquivó las piezas vehiculares, se echó tierra en sus genitales, caminó a la ambulancia y como dice, se fumó un puchito", escribió.

Las palabras de Pacheco generaron un amplio debate en redes sociales y fue Ignacio quien decidió aclarar lo que dijo en el estelar de CHV: "Dije que me contaron que me vieron salir solo y luego de eso me ayudaron, pero les encanta armar polémica diciendo que hice todo solo y no agradezco a nadie. Siempre lo mismo, la gente agranda todo por ser bacán", comentó.

"La vida no se trata de quedar bien parado, se trata de hacer las cosas bien y de corazón", sentenció.