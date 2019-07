Ignacia Michelson y Sargento Rap comunicaron lamentable noticia: perdieron al bebé que esperaban

Hace algunas semanas, Ignacia Michelson y Sargento Rap confirmaron que serían padres en enero del próximo año, donde también revelaron que sería capricornio "como el papá".

A días de cumplir tres meses, la participante de Resistiré comunicó a través de redes sociales una lamentable noticia: perdió al hijo que esperaba junto al mexicano.

Junto a una fotografía del detalle de la ecotomografía transvaginal a la que se sometió, la estudiante de Derecho expresó: "La verdad es que no sabía si contar o no. Pero me armé de valor para poder escribir estas líneas. Sé que la mayoría me conoce como alguien alegre pero no podría describir el dolor que siento, estaba tan ilusionada con ser mamá tenía mi vida planeada junto a ti, nunca voy a saber si eras hombre o mujer o cómo era tu carita, solo me queda el consuelo que los tiempos de Dios son perfectos".

"Uno no está preparado para ver a su hijo morir, es el dolor más grande que puede existir en la vida y ahora no se cómo lidiar con él. Sólo les pido que no me pregunten y voy a desaparecer un tiempo de aquí", concluyó.

Como era de esperar, sus fanáticos le enviaron afectuosos mensajes de apoyo y muestras de cariño, donde le aseguran que ya tendrá la posibilidad de embarazarse de nuevo.

Posteriormente, Nacha eliminó dicha fotografía y compartió otra en la que se despide de su bebé.