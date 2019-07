Ignacia Michelson acusó que Laura Prieto la amenazó de muerte

Ignacia Michelson, participante de Resistiré de Mega y MTV, lanzó una dura acusación contra su compañera de encierro, Laura Prieto.

La polola de Sargento Rap aseguró en su cuenta de Instagram que la uruguaya la amenazó de muerte.

Esto, porque una seguidora le preguntó "por qué le tienes tanta mala a Laura. ¿Qué te hizo?, y se honesta".

"Me trató de pegar y me amenazó de muerte, cosa que no mostraron. Sospechosa la huea", respondió Michelson.

Cabe recordar que en el reality Prieto tiene diferencias con Ignacia y su amiga Manelyk, pero no se ha mostrado un conflicto de este tipo. Por su parte, Prieto no se ha referido a la acusación de la estudiante de derecho.