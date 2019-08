Iggy Pop contó que quiere vivir hasta los 80 años para seguir provocando a sus 'haters'

Iggy Pop recientemente dio una entrevista a The New York Times donde reveló que quiere vivir unos cuantos años más para seguir provocando a quienes lo odian.

El "padrino del punk", que actualmente tiene 72, abordó el tema de la muerte luego de recordar a sus colegas, quienes han muerto por diversas circunstancias.

En esa línea, Iggy comentó que "empiezas a pensar, '¿Cuáles son las probabilidades (de que muera)?'", "¿cómo me sentiría si muriera mañana y mirara lo que estoy haciendo hoy con mi vida? Todo lo que quiero, para irritar a los que me odian, es vivir hasta los 80".

Posteriormente, señaló que "siempre me pregunto: si dejara de hacer música, ¿tomaría té en lugar de café, me cepillaría más los dientes? ¿O me volvería alcohólico y deprimido?"

"No me digas que no puedo quitarme la polera y hacer un ruido primitivo", sentenció.