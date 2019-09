Huracán Dorian arrastró más de 16 ladrillos de cocaína a dos playas de Florida

Las impactantes y potentes olas originadas por el huracán Dorian arrastraron este martes más de 16 envases de cocaína hasta dos playas de Florida, Estados Unidos.

Según informó Florida Today, el hallazgo de estos paquetes está valorada en unos 300.000 dólares.

De acuerdo a lo relatado por un policía, "existe la posibilidad de que venga más por tierra. Especialmente ahora con estas condiciones. Podría llegar de cualquier parte".

Los ladrillos de cocaína se encontraban perfectamente empaquetados y en su envoltorio se leía la palabra Diamant.

Police are asking beachcombers in the aftermath of Hurricane Dorian to be cautious about suspicious packages. https://t.co/kt1gBUzAux