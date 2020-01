Hombre que fue captado siendo infiel por una 'Kiss Cam' entregó insólita explicación

El fin de semana recién pasado, se viralizó un video que se convirtió en el tema del momento, dado que una famosa "Kiss Cam" captó la infidelidad de un hincha en pleno partido del Barcelona de Guayaquil.

Esta cámara tiene el objetivo de "escanear" a los asistentes y seleccionar a varias parejas que se encuentren dentro del recinto, para que se besen y el público pueda verlo.

Y eso fue lo que le ocurrió a este hombre, pues cuando la cámara lo apuntó, él decidió besar a su acompañante.

Sin embargo, su reacción fue la que se hizo viral, ya que apenas la besó, trató de disimular el momento, por lo que rápidamente soló a la mujer que estaba besando.

Todo esto provocó que los usuarios de redes sociales aseguraran que el hombre estaba siendo infiel y que por eso se "arrepintió" de besar a su acompañante.

Tras el revuelo que causó, el protagonista del video, identificado como Deyvi Andrade, aclaró la situación en su Facebook, arremetiendo contra los usuarios de la red social.

"La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios", publicó, reconociendo su infidelidad.

"En mi defensa quiero aclarar que en ningún momento me moría por besar a mi amiga… y además en el video no se ve ningún beso. No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios. Sólo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Dios no quiera que les pase lo mismo. Soy inocente de la burla", escribió.

"¿Y si hubiera sido una mujer quien estuviera en mi lugar? ¿Ahí qué hacían? Varios vídeos han circulado de mujeres infieles pero no hacen tanta burla como a mí", finalizó, provocando que los usuarios lo increparan por ser tan descarado.