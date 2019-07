Hombre falleció mientras transmitía en vivo cómo comía bichos venenosos

Un youtuber de 35 años falleció el pasado sábado mientras transmitía en vivo a través de sus redes sociales cómo comía bichos y animales venenosos, entre ellos ciempiés, geckos y gusanos de la harina, mientras bebía alcohol.

El hecho ocurrió en Anhui, China, y según consignó The Global Times, habría sido la novia del hombre quien lo encontró sin vida en su departamento.

Cuando el personal de emergencia llegó al lugar encontraron los "alimentos" sobre la mesa y el computador de la víctima transmitiendo en directo para DouYu, una de las plataformas de 'streaming' más famosas del país asiático.

De acuerdo al medio, el sujeto realizaba transmisiones todas las noches y en ellas mostraba cómo comía insectos de todo tipo, cómo ingería alcohol, vinagres o huevos, con el fin de ganar más seguidores.

Es más, en su cuenta de DouYu llegó a contar con 15.000 seguidores, sin embargo, tras el accidente, la plataforma eliminó los videos mientras las autoridades investigan la causa de muerte.

