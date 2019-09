Históricos participantes de Pasapalabra no serán parte del repechaje por irregularidades en votación

Hace unas semanas, Chilevisión anunció que el repechaje en Pasapalabra estaría a cargo del público, quienes serían los encargados de votar por sus favoritos a través de Twitter.

Gracias a esa modalidad, Macarena Derado, Luis Medel y Egor Montecinos tendrán una nueva oportunidad de "pelear" por el rosco.

Sin embargo, con el cuarto grupo de competidores, compuesto por Ledy Ossandón, Felipe Gamboa y Eduardo Peñailillo, habría ocurrido una "irregularidad".

Esto, porque apenas se abrieron las votaciones en la red social, el favorito era Peñailillo, pero después de unos minutos ocurrió una fluctuación de votos en Twitter que dejó a Ossandón en primer lugar.

¡Siguen las votaciones y tú decides en #PasapalabraCHV! ¿Quién te gustaría que volviera al programa? Vota aquí y pronto lo podrás ver nuevamente en pantalla😱⬇ — Chilevision (@chilevision) September 11, 2019

Tras la polémica que se generó entre los votantes, la profesora anunció que renunció al repechaje, ya que "la votación a todas luces es muy irregular, los votos exceden lo normal. Llamé a la producción y coincidimos en velar por la transparencia. Por lo mismo decidí retirarme de esta votación. Amo Pasapalabra, pero más amo la justicia y transparencia".

Posteriormente, en conversación con LUN explicó que "siempre he sido muy reclamona cuando algo no me parece justo y ahora me di cuenta que los votos no son representativos.Tengo 15 mil seguidores en Twitter, pero sé que no necesariamente voy a contar con todos ellos. Y en vista de eso no la considero (una votación) válida".

Producto de esto, CHV dejó al segundo participante con más votos, Peñailillo, como el seleccionado del repechaje, pero él también decidió no aceptarlo.

"No puedo aceptar volver a Pasapalabra mediante un proceso que está viciado. Cuando me comuniqué con la producción, lo único que pedí fue que revisaran esto y se hicieran cargo de que había una anomalía en la votación. Que lo investigaran y solucionaran. De esta forma, yo no voy a volver a Pasapalabra", declaró.