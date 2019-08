Hincha azul aterriza en el reggaetón con 'Una pasión'

El mundo del reggaetón y el fútbol sigue uniéndose. Tras la repercusión que causó hace dos años el video de Princesa Alba en el Monumental, "My Only One", ahora llega Reina Azul, quien con su canción "Una Pasión" pretende alentar a Universidad de Chile.

A través de YouTube, la joven compartió el video de su sencillo, el cual reza en sus estrofas que "para mí el bulla es una pasión, porque nuestro aguante supera la razón".

El clip, que ya acumula más de 2.400 reproducciones en la plataforma, generó diversas reacciones entre la fanaticada azul, dado que mientras algunos le entregan su apoyo a la cantante, otros aseguran que es una vergüenza para el equipo.