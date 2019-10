Hijo de Steve Harris y la conexión entre Iron Maiden y Chile: 'Santiago es la guinda de la torta'

The Raven Age es la banda encargada de abrir los dos conciertos de Iron Maiden en Chile en el marco del "Legacy of the Beast World Tour". Primero, en el Movistar Arena y después en el Estadio Nacional. "Hay una razón por la que todo el tour termina en Santiago: porque es como la guinda de la torta", dijo George Harris, guitarrista y fundador de la joven banda, en alusión a la fanaticada local de la "Doncella".

Al histórico grupo ya lo habían teloneado en la gira anterior que pasó por el país en 2016. El mismo integrante señaló a ADN que "el mejor feedback de ellos es que nos hayan invitado de nuevo. El hecho que nos esté yendo bien con los fans de Maiden, es algo que siempre están buscando en una banda telonera".

Esta vez vienen con dos discos editados, Darkness Will Rise y Conspiracy, y formación nueva. "Hemos hecho otras giras fantásticas, una nuestra a comienzos de años, el "Conspiracy Tour", una de las mejores que he hecho. No puedo creer que sean dos años, hay harto en ese tiempo", explicó el vocalista Matt James, uno de los últimos en incorporarse.

Ser teloneros de la legendaria banda los tiene orgullosos. "Hay mucho para aprender de una banda como Iron Maiden. Creo que es una razón si han estado por cerca de 40 años con una carrera así, siempre en lo más alto del juego. No tiene precio lo que puedes aprender de esta banda. Y nosotros tratamos de tomar todos estos principios", dijo Harris.

Ambos reconocen seguir la banda desde pequeños. El primer disco que escuchó Matt James fue un compilado que recibió "como un regalo de una tienda de discos, cuando estas aún eran interesantes". Incluía éxitos como "The Trooper" y "Run to the Hills". "Lo escuché mucho. Era uno de mis discos favoritos. Fue el comienzo de mi relación de amor con Maiden", recordó.

Por su parte, George Harris bromeó que probablemente fue No prayer for the dying de 1990, porque ese año nació. "Era chico, así que no tenía idea de lo que estaba pasando", agregó. Y es que el guitarrista es hijo de Steve Harris, el bajista y fundador de Iron Maiden.

De él, también heredó la pasión por el West Ham United. "Al igual que el tema de la música. Creo que apenas nací estuve con una camiseta del West Ham. Mi padre me habría desheredado si es que hubiese sido fanático de otra cosa", contó.

Sobre el desempeño del entrenador Manuel Pellegrini, Harris dijo: "El West Ham está octavo, lo que para nosotros es muy bueno. Desafortunadamente, el otro día perdimos contra el Crystal Palace, pero no hablaremos de eso. Creo que está haciendo lo mejor que puede".