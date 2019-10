Hermano de Sebastián Leiva sorprende con mensaje en redes sociales: 'Qué amargo es todo esto'

Nicolás Leiva, el hermano de Sebastián Leiva, más conocido como "Cangri", sorprendió en redes sociales al mandarle un emotivo mensaje a su familiar fallecido, quien este domingo cumplía años.

"Feliz cumpleaños mi hermanito hermoso, primer año que pasamos nuestros cumpleaños separados, qué amargo es todo esto, no sabes la falta que me has hecho estos casi 8 meses de tu partida", comenzó diciendo "Nico" en su cuenta de Instagram

"Dame las fuerzas necesarias para poder luchar día a día por nuestros sueños, ayúdame a tomar siempre las mejores decisiones, como siempre lo hiciste en vida. Siempre tuviste el mejor consejo para mí, gracias por todos los recuerdos que me dejaste, te amo por siempre mi hermanito", cerró.

Tras ello, sus seguidores lo llenaron de mensajes de apoyo por la partida de su hermano.