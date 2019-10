Hermano de Jorge González presentó 'Esta es para hacerte feliz', triple disco tributo

Partió de la idea original del peruano Pedro Villar, y gracias a productores chilenos y a Marco González -hermano de Jorge González- se hizo realidad el proyecto de "Esta es para hacerte feliz", un ambicioso disco tributo triple dedicado a la obra del emblemático músico nacional.

Según relató Marco González en Ciudadano ADN, "empezamos a trabajar con productores chilenos, la gente de la SCD nos dio datos de músicos los contactamos. Otros, como la banda Nadie, nos llamaron porque ellos querían participar". A Jorge González, en tanto, la idea "le encantó".

"Jorge es un productor, entiende que cada artista ponga su sello, y esa es la gracia de un disco tributo, si no sería una banda de covers", especificó Marco sobre el trabajo que incluye la participación de 117 nombres como Gustavo Santaolalla, María Colores, Lanza Internacional, Mamma Soul, Santamaría, Piero Duhart, Mawashi, Sol y Lluvia, Manuel García, Los Vásquez, Gonzalo Yáñez, Zaturno y Pedro Piedra, entre otros. "Jorge siempre fue y es súper transversal", afirmó su hermano.

El disco será editado en formato físico y de manera independiente, porque "eso es lo romántico, tener una cosa que se pueda tocar" y "Spotify es una buena tribuna pero no es un nicho de venta", según enfatizó. "Los sellos lo que hacen ahora es vender música digital, pero lo que se reporta de eso no es lo lógico. Por ejemplo, Estrechez de corazón y Tren al sur tienen 44 millones de bajadas, y el reporte son 4.000. Entonces en alguna parte se queda la plata. Ese concepto que tenían ellos de 'no mates la música' en realidad era 'no mates nuestro negocio'", comentó.

A la hora de reunir a los artistas que participaron, Marco González también valoró lo querido de Jorge González dentro del ambiente musical, negando "esa nube que se hizo del hueón pesado que botaba el micrófono. Es curioso cómo a veces se engancha con la persona más que con el personaje. Jorge es la persona más noble y más dulce que existe".

Porque, según su opinión, "para ser artista en Chile hay que estar bien fortalecido, la mala onda es super fuerte, sobre todo en redes sociales", contando que Jorge, lejos de las polémicas de antaño, hoy está ocupado "trabajando en su recuperación, ejercitándose. Y queriendo hacer música, como siempre, pero en estos momentos la etapa de él es trabajar su cuerpo".

González, sin escatimar comentarios, lamentó la ausencia de varios nombres dentro de la nómina de artistas del disco, como "el chico de Calle 13, que es súper fan, pero hay sellos que quieren cortar y pegar y es difícil llegar a acuerdo”, Juanes, o Mon Laferte “que a mí no me gusta mucho su parada feminazi, en los países musulmanes ahí sí, pero en Sudamérica están puro hueveando, estar reclamando porque un hombre te miró, échale la culpa a Dios que nos hizo sensuales a hombres y mujeres, no nos culpen a nosotros de mirarle el poto a la mujer".

También tuvo comentarios para los ex miembros de Los Prisioneros que siguen interpretando canciones de su hermano en diversas presentaciones. "Una cosa es hacer bandas tributo y otra tributar con la música de mi hermano, y más encima haber hablado mal de esa persona", expresó, aclarando que "no estoy en contra de que Narea y Tapia sigan cantando (canciones de González) pero ellos no cantan, es escucharlos asesinar esas canciones tan bonitas. A esos píntales el mono y no a mi hermano que se fue a comer una hamburguesa al McDonalds, ¿dónde está la coherencia de discurso? Estai cantando canciones en un casino, y son piezas emblemáticas de la música chilena".

"Esta es para hacerte feliz" ya está disponible a través de venta directa por correo en avenidalanovena@gmail.com ("a regiones estamos mandando todos los discos autografiados por Jorge", contó), y en el restaurante Lusitano (Condell 1414, Barrio Italia).