Helhue Sukni se refirió a la situación actual de Chile fiel a su estilo

La abogada de los famosos, Helhue Sukni, publicó una serie de videos fiel a su estilo, con un cigarro y una copa de espumante, donde se refiere a la crisis social y política de Chile.

"Siempre, toda la vida he dicho lo mismo, y quiero aclarar que no soy de ningún partido político. Odio la política, los diputados y senadores no sirven para nada. En cuatro días lograron lo que no habían hecho en cuatro meses por las 40 horas, que a mí me da lo mismo porque yo trabajo igual", dijo.

En esa línea, agregó que "las pensiones toda la vida han sido muy bajas. Yo lo vengo reclamando hace años, pero no soy la Presidenta de la República, diputada, ni senadora. ¿Qué vamos a hablar del sueldo mínimo?, ¿quién vive con 300 lucas? Yo a mi gente jamás le he pagado el mínimo".

"Yo que soy una piñuflienta, que no tengo ni uno, pago esa cantidad de plata. Y yo que vivo bien, pero que no tengo lo que tienen otros empresarios, a mi gente la tengo bien", aseguró.