Helhue Sukni respondió a quienes la critican por defender a los autores del crimen de joven talquina

La abogada Helhue Sukni recibió decenas de críticas por defender a los ocho imputados por el crimen de Aylin Fuentes, la joven talquina de 18 años que fue encontrada con sus manos amarradas y golpeada en enero de 2019, en el río Claro.

Tras finaliazar el proceso legal en diciembre del año pasado, la "abogada de los narcos" salió a defenderse de los comentarios negativos a través de un video en su Instagram.

"Acá haciéndoles un video con los amigos que estuvimos en el juicio oral, donde nos fue mal porque quedaron todos los cabritos condenados", partió diciendo.

"Un juicio que a mi entender fue injusto, porque condenar a 8 personas, de las cuales solamente era culpable 1… pero toda la gente 'oh, estás defendiendo a un femicida'. Sabes qué más, es una we* que nadie comprende, pero no es así", agregó.

"Qué lástima que la gente no sepa, que sea tan ignorante, pero también no tienen por qué saber si no estudian derecho; no tienen por qué saber lo que es un juicio, que las pruebas las tiene que demostrar el Ministerio Público. Lo entiendo, pero la rabia que me da es que la gente independiente de todo igual te ataca", continuó.

Finalmente, Helhue señaló que "fue un juicio injusto, porque los niñitos que condenaron no eran los que efectivamente participaron. Qué lastima que en Chile, y bueno, yo creo que en todos los países del mundo, no se pueda llegar a una justicia verdadera".

Tras compartir el video, Sukni volvió a llenarse de críticas y muchos de sus seguidores aseguraron que la "cancelarán" por "prestarle ropa a asesinos".