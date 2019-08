Helénia Melán tomó decisión sobre una de sus mayores inseguridades

La modelo Helénia Melán compartió una importante decisión a través de sus redes sociales, la cual tiene que ver con su mayor inseguridad como mujer trans.

Mediante las historias de la plataforma, la colombiana aseguró que "una de mis mayores inseguridades es mi voz", para luego agregar que durante mucho tiempo pensó en someterse a un procedimiento médico que iba a cambiarla.

"Había considerado hacerme la cirugía feminizante de voz, no sé si la conocen, es operarse las cuerdas vocales para tener una voz más femenina y como mujer trans esta era una de mis mayores inseguridades porque cuando empecé mi tratamiento hormonal, mi reemplazo de hormonas, hace casi cuatro años, el doctor me dijo que una de las cosas que nunca iba a cambiar era mi voz", explicó.

Posteriormente, contó que desde que comenzó su transición falseaba su voz, ya que "esto me daba ansiedad, porque me daba ansiedad hablar en público, conocer gente nueva…al final sociabilizar".

"Me he dado cuenta que mi voz es parte de mi identidad, que me quiero enorgullecer más por esto. Todo esto me hizo tomar la decisión que no me haré la cirugía, que ya la tenía agendada. Tomé la determinación de no hacerlo porque me quiero enorgullecer más de esta parte de mí", agregó.

Helénia además aclaró que su decisión no busca convencer al resto, sino que es algo personal.

Finalmente, señaló: "Los quería invitar a que se quisiera más por lo que son y que en verdad enaltezcan todo eso que los hace ser ustedes".