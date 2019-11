Helénia Melán habló sobre su orientación sexual en Instagram

El jueves se conmemoró el Día de la Memoria Trans, y la modelo Helenia Melán utilizó su Instagram para responder preguntas sobre el tema que sus seguidores le hacían y también para aprovechar de educar un poco más al respecto.

La activista respondió por primera vez algunas preguntas sobre su transición y entregó detalles de la terapia hormonal.

Sin embargo, se negó a responder a la primera pregunta que le hicieron, la que le mencionaban si se había sometido a la operación de cambio de sexo. "No la voy a contestar porque creo que uno, no les debe importar, y dos, no quiero promover qué es lo que se tienen que hacer las personas trans en sus genitales…es personal", señaló.

Además de los consejos que entregó Helenia sobre el tema trans, también se dio espacio para contestar una pregunta sobre su orientación sexual.

"Solía pensar que era hetero, pero ya no se sabe nada", respondió.

Minutos después le preguntaron si tendría de pareja a una mujer y la modelo no lo descartó.