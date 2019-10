Helénia Melán celebró los 4 años desde que comenzó a ser trans con un desnudo

La reconocida modelo Helénia Melán celebró los 4 años de su transición con un desnudo en Instagram.

"Hoy hace 4 años en un día primaveral empecé mi transición. Una de las razones por la cual esta temporada es mi favorita, es porque siento que a todxs se nos da una oportunidad de renacer", comenzó escribiendo en la publicación.

"Recuerdo que cuando tomé las primeras pastillas para empezar con mi transición, lo primero que hice fue llorar, llena de esperanza esperaba que estas píldoras 'mágicas' cambiarían todo lo odiaba de mí y me convertirían en la mujer que siempre fui", reveló.



"Para ser sincera esa magia nunca llegó, pero por otro lado puedo decirles que la mujer en mí empezó a germinar y creció tanto que llegó hasta el florecimiento alimentada por el calor de mi valentía, junto con el riego de todo el amor propio y el de las personas que me rodean, el cuál ha sido un gran apoyo en mi transición, ya que no ha sido todo color de rosa", sostuvo la expareja del actor Héctor Morales.

"Si tuviera que definir este proceso en breves palabras diría que es una constante ansiedad y superación. Esta ansiedad proviene principalmente de la constante presión social que se pone sobre la mujer y peor aún, sobre las personas trans, donde siempre está en la mira nuestros cuerpos trans", aseveró.

"Detalles como mis hombros anchos, voz gruesa, facciones masculinas... Me han saboteado mi tranquilidad en momentos donde debo socializar, no permitiéndome expresar quién soy debido a que pasan por mi cabeza pensamientos como que no soy ni seré lo suficientemente mujer para otros", confesó.

Agregando que "estos pensamientos no provienen solo de las ideas de mi cabeza, sino también del accionar de personas ignorantes que pasan por mi vida buscando llenarme de inseguridades".

"El esfuerzo que me ha traído el querer encajar en los cánones cisgénero (no trans), me agotaron completamente y han consumido gran parte de mi energía, es por eso que en este último tiempo decidí canalizar esa energía en reivindicar los cuerpos y voces trans para que no tengamos que encajar más. Por eso desde hoy dejare de marchitarme por todos los comentarios negativos", anunció.

"Por eso quiero compartirles esta foto de mi cuerpo trans (...) Era un helado amanecer, donde me sentí más expuesta que nunca, pero pude experimentar lo que es sentirse cómoda en tu propia piel, tanto que se te olvida que existe el frío", concluyó junto a la imagen.

Revisa aquí la fotografía: