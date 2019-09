Héctor Noguera se sometió a delicada operación al corazón: Se encuentra bien y consciente

El actor Héctor Noguera se sometió recientemente a una delicada operación al corazón, luego de ser diagnosticado con estenosis aórtica.

Esta enfermedad ocurre cuando la válvula aórtica del corazón se estrecha e impide que ésta se abra por completo, reduciento u obstruyendo el flujo sanguíneo del órgano a la arteria principal del cuerpo.

En conversación con LUN, el intérprete nacional explicó que "es una estrechez en la aorta, entonces se pone una válvula para que eso se dilate y el flujo de sangre sea más expedito".

Además, contó que estuvo un tanto nervioso antes de entrar a pabellón, porque "alguna preocupación tengo, porque mal que mal es una operación, pero me pongo más nervioso cuando tengo que actuar. Como tengo tanto trabajo, no tengo mucho tiempo para asustarme la verdad. Por suerte la energía no me ha fallado".

Su hija, Amparo Noguera, también dio detalles de su recuperación, asegurando que "está estupendo, súper bien. Consciente, conversando y molesto porque quería irse el jueves a la casa, pero le darán alta el viernes".