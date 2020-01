Héctor Morales: 'Cualquier tipo de funa es súper violenta'

El pasado viernes se vivió una nueva jornada de movilizaciones en el sector de Plaza Italia. El estallido social sigue generando movimientos sociales en Santiago y regiones y cara visible de todo aquello ha sido el actor Héctor Morales.

El artista, que se ha visto involucrado en varias polémicas, especialmente a través de redes sociales, conversó con el portal The Clinic y comentó lo que ha vivido las últimas semanas tras el estallido social: "este periodo, si bien ha sido muy luminoso, bello y satisfactorio a ratos, ha sido también muy triste, intenso e ingrato", partió comentando.

"Yo no me considero activista solo por decir lo que pienso. Cuando salió el primer video de la ACES y participé en él, por ejemplo, actué como sentí que debí actuar. Empecé a sentir que, más que preguntarme cuál es el rol del actor o del artista en este contexto, empecé a pensar cuál era el mío", agregó.

Respecto a las funas de las que ha sido víctima en las redes sociales, Morales comentó que: "la gente lee algo que escribí y me dice “qué heavy lo que dices”, pero es que así opino. La red social tiene eso, cada uno lo lee desde el lugar en que uno concibe a esa persona, pero yo soy lo menos violento que hay. No avalo la violencia", dijo.

"Lo mismo me pasa con las funas; cualquier tipo de funa es súper violenta y a veces también se han equivocado y tenido que desfunar a alguien. Me conflictúa, porque me piden mucho que ayude a funar. Que retwitee, no sé, estos son los números de teléfono de los miembros de Patria y Libertad. Trato de no hacerlo porque pienso que detrás de ellos también hay otras personas", complementó.

Sobre los ataques que ha recibido, Morales sostuvo que: "a mí me pueden decir lo que quieran y lo han hecho en las redes, que soy mal actor o ya ni me acuerdo qué por estar con la Helenia. Nada de eso me afecta", sostuvo.

"Pero gestos como ese, tu dirección en las redes, son súper violentos. Es como si llegara a funarme alguien a esta entrevista. Seguramente la grabaría y lo subiría a mis redes, porque no confío en la institución a la que debiese ir, que son los pacos. Distinto es que te funen por las redes, porque algunos decidieron estar en la oscuridad, en el anonimato y generar la violencia que generan por un placer casi fetichista. Creo que a veces funar es aportar también a eso", agregó.