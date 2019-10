Héctor Morales contó las razones por las que no quiso participar en Hippie de Canal 13

Este martes, en Tu vida, tu historia de CHV, Héctor Morales reveló por qué no participó en la teleserie Hippie de Canal 13, pese a que lo llamaron para el casting.

Según le comentó a Camila Recabarren y Jean Philippe-Cretton, fue porque "estaba terminando tercero (de la U) y me cagué de susto porque lo primero que me dijeron fue: 'si tú dices que no, nunca más…', eso que pasa con la tele, 'si le dices que no a ese productor quedas marcado'".

Además, indicó que esta oportunidad la rechazó por el momento que estaba viviendo, ya que "me había costado tanto entrar a la universidad, cambiarse de carrera (antes entró a Ingeniería), que no iba a dejar la carrera a la mitad, porque sabía que si entraba a hacer una teleserie era muy poco probable que volviera a estudiar".

En esa línea, manifestó que en esos años, 2004, era muy mal visto dejar la carrera de Actuación para entrar a la televisión.