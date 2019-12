Harvey Weinstein llega a un preacuerdo para indemnizar a víctimas de acoso sexual

El productor hollywoodense Harvey Weinstein, acusado de abuso sexual contra al menos 70 mujeres de la industria, realiza negociaciones para obtener una salida judicial. Por ahora, el magnate y los ejecutivos de la extinta Weinstein Company tienen un preacuerdo para indemnizar a las víctimas, por una cifra total de US$25 millones.

Al menos la mitad del monto solventará las costas judiciales. Mientras, unos US$ 6,2 millones irían destinados a 18 mujeres denunciantes, según The New York Times. De acuerdo a este medio, el trato entre Weinstein y la justicia permitiría sumar otras demandantes en el futuro. El pago debe ser aprobado por un juez y, de no poder ser financiado, lo hará una aseguradora.

Por estos días, el productor ha utilizado un andador para desplazarse, ya que sufre de problemas en la espalda y aduce que debe ser intervenido quirúrgicamente. De todos modos, Weinstein aseguró al tribunal que asistirá al juicio del 6 de enero, en el que enfrentará los cargos de acoso y abuso sexual. Se estima que el proceso durará dos meses.