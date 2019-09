Harry Potter podría volver con una nueva película y elenco original

Atención Potterheads, porque puede ser que veamos a nuestros magos favoritos nuevamente en pantalla grande.

Esto, porque el sitio especializado en cine We got this covered aseguró que Warner Bros. está planeando la adaptación cinematográfica de la obra de teatro Harry Potter and the Curse Child tras su éxito en Broadway y West End.

Sin embargo, esa no sería la única sorpresa, ya que según fuentes oficiales, los productores quieren que esta película llegue a los cines del mundo con sus protagonistas originales: Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint.

Esta parte de la saga se sitúa 19 años después de Las Reliquias de la Muerte II, donde se sigue la vida de Albus Potter y Scorpius Malfoy, hijos de Harry y Draco, que unidos intentan salvar a Cedric Diggory de la muerte.