'Harold' en Chile: 'Es bueno notar que solo con verme les hice el día más feliz'

Toda una sorpresa resultó la visita a Chile de András Arató. Y es que si bien su nombre no resulta conocido, su rostro sí lo es en todo el mundo a través del meme "Hide the Pain Harold". Ese donde un hombre tiene una sonrisa aparentemente fingida.

El húngaro de 73 años, ingeniero eléctrico de profesión, en un comienzo no aceptaba que su imagen circulara por internet. Con el tiempo, vio el fenómeno como una oportunidad. Así es como aceptó viajar desde Budapest para protagonizar la campaña de verano de una marca de helados chilena.

Desde la agencia Raya, responsables de la nueva publicidad, comentaron que necesitaban a una figura cercana a los centennials. Inmediatamente, pensaron en el hombre conocido por su particular sonrisa.

Revisa la conversación de Andras Arató con ADN.

- Usted es un personaje del mundo digital pero estos días se hizo realidad para los chilenos.

- Sí. Mucha gente pensaba que no soy una persona real, que alguien me creó por alguna acción de Photoshop. Pero cuando me ven por primera vez en vida no le pueden creer a sus ojos.

- ¿Cuántas selfies le han pedido?

- Solo estos días, quizás 50.

- No pueden creer que usted esté en Chile.

- Es tan bueno ver sus caras tan alegres cuando me reconocen en las calles y es bueno notar que solo con verme les hice su día más feliz.

- La marca de helados se llama Trendy. ¿Se siente una persona "trendy"?

- Supongo que lo soy. Nunca quise ser un hombre "trendy", en realidad. Fue una oportunidad que me hiciera una persona conocida en internet. Antes era un chico tímido que prefería quedarse en segundo plano, no en el centro de atención. Pero los tiempos están cambiando.

- Usted es un ingeniero eléctrico.

- Correcto. Puedo decir que toda mi vida fue sobre luz e iluminación y esto es algo completamente diferente.

- ¿Se acuerda cuándo cambió su vida?

- Por supuesto que puedo recordarlo, muy claro. Fue un proceso bastante largo. Empezó en 2010 o 2011 cuando un fotógrafo que me invitó a una sesión porque estaba buscando a un personaje como yo para hacer fotografía de stock. Y claro que soy un poco vanidoso por dentro, así que estaba orgulloso de la invitación. Dije que sí. Para la sesión hizo un par de fotos. Me gustaron, a él también y me invitó de nuevo. En el transcurso de unos dos años él hizo 700 fotos de mí. Sólo unas pocas, digamos cinco, fueron compradas. Así que el resto está disponible en la base de fotografía de stock pero no fueron compradas.

- ¿Cómo era su relación con las cosas digitales? Las redes sociales, por ejemplo.

- Sí, las usaba. Las empecé a usar muy temprano por mi profesión. Teníamos computadores en nuestro laboratorio a principios de los setenta, así que empecé entonces. Teníamos programas para escribir las tareas de medición pero también juegos, por supuesto, solo por diversión.



Conocí por primera vez internet en 1996 cuando me uní a una compañía internacional: Siemens, conocida en todo el mundo. Siemens tenía una división de iluminación que ya no existe, pero yo me uní a esta división. Y ahí tenía internet en mi escritorio y era muy bueno. Este fue el año que conocí mi primera página de inicio, por ejemplo, y estaba muy orgulloso. Y cuando fui a Estados Unidos, fui a una librería, escribí mi dirección y me vi en América. Fue muy divertido.

- También trabajó en una radio de Hungría.

- Solo por diversión. Tenemos una casa de verano cerca de Budapest, en un pequeño pueblo que tenía una radio comunitaria. Una radio de poco alcance. Solo para el pueblo y los vecinos. Ahí tuve un programa de música. Tocaba “oldies” y tuve este programa por cinco años porque después la radio debió ser cerrada por razones financieras. No podían pagar los derechos de la música.

- ¿Qué música ponía?

- En realidad, la música de todo el siglo XX, desde el principio. La era del swing, del rock and roll, del pop. Mis favoritos cuando era joven fue en los sesenta, cuando aparecieron The Beatles, The Rolling Stones. El mejor rock and roll a fines de los cincuenta, Elvis Presley, Little Richard, Bill Haley y otros estilos de ese tiempo.

Por cierto, me gusta mucho la música latina. La clásica. Desafortunadamente no puedo recordar los títulos en español, sólo en húngaro. Pero los tangos y la bossa nova.

- ¿Conoce la cueca, nuestro baile nacional?

- Todavía no.

- Desde que se hizo conocido, ¿cuál ha sido la propuesta de trabajo más especial que ha recibido?

- Ustedes están en la cima, por supuesto. Y mi primera invitación fue a Inglaterra al equipo de futbol Manchester City, muy conocido. Y otra invitación emocionante fue a Rusia, a la parte más lejana, en Siberia, a la ciudad más fría del mundo, donde las temperaturas en invierno son debajo de los 50 grados.

- Y ahora al final del mundo.

- Es el otro final del mundo. Pero nunca había estado en Sudamérica antes. Estuve en Norteamérica dos veces. Pero esta es mi primera visita a la parte sur del continente.

- Como rostro de una marca de helados.

- Sí. Estoy orgulloso que la gente de aquí tuviera la idea de invitarme como el rostro de la marca. Por cierto, me encantan los helados. En mi casa el refrigerador está lleno de helados.