Hackearon la cuenta del fundador de Twitter y lanzan mensajes racista

Le pasa hasta el fundador, le pasa a cualquiera. La empresa Twitter aseguró que la cuenta de su fundador y CEO de la compañía, Jack Dorsey, fue hackeada y que se abre una investigación por lo ocurrido. El comunicado apareció luego de que la cuenta publicara tuits racistas y ofensivos. Los mensajes fueron borrados.

Un tuit utilizó la palabra más ofensiva para referirse a los afroamericanos en Estados Unidos y en otro aparecía la palabra bitch, según se lee en una captura publicada por TechCrunch. Los textos fueron borrados a los 15 minutos de aparecer y ahora en la cuenta de Dorsey lo último que se observa es un retuit del jueves.

La web especializada en tecnología asegura que los tuits fueron subidos desde la aplicación Cloudhopper que sirve para mandar mensajes SMS. Esto abre la alternativa de que los hackers accedieran a la cuenta de Dorsey por un software externo y no accedieron a su contraseña. Twitter mantiene 139 millones de usuarios activos.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.