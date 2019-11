'Habla de deportes...': Viralizan participación de Juan Cristóbal Guarello en panel de matinal

Durante muchas horas "Guarello" fue tendencia en la conversación a través de Twitter, tras su participación en un panel sobre la nueva Constitución en Bienvenidos de Canal 13, junto a la conductora de ADN Hoy, Mirna Schindler y la periodista Rosario Moreno.

Fue justamente esta última quien se enfrentó en varios momentos con los otros integrantes del panel, dando forma a un momento donde varios destacaron la paciencia del también miembro de ADN Deportes, cuando intentó hacerle un alcance. "Estoy diciendo que tienes mala la información", respondió el "Tenor" frente a sus gritos.

En ese momento intervino la conductora del espacio, Tonka Tomicic, lo que fue interrumpido por un "habla de deportes..." de parte de la también autora del libro "Huellas imborrables".

"Nadie me va a decir de lo que tengo que hablar", dijo Juan Cristóbal Guarello mientras la conductora pedía calma. "Quería hacer una precisión histórica, pero no es posible porque me mandaron a hablar de deportes", expresó.

Encuentra el momento, aquí: