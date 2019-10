Guns N' Roses bate récord en YouTube: 'Sweet Child o Mine' superó el billón de reproducciones

"Sweet Child O' Mine", uno de los grandes éxitos de Guns N' Roses, se convirtió en el primer video lanzado en la década de 1980 en superar los mil millones de visitas en YouTube.

El logro alcanzado por la canción, que se subió a la plataforma en 2009, fue publicado por la propia banda y también por YouTube en las redes sociales.

"La familia GNR es responsable de este momento", escribió el conjunto de Axl Rose, que se presentará el próximo año en los 10 años de Lollapalooza Chile.

#GNR fam made this moment. #SweetChildOMine has hit over 1 billion views on @youtubemusic 🌹https://t.co/22kobuiIu6 pic.twitter.com/F9QTmHDXGT