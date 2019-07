Guitarrista de The Police regresa a Chile con banda tributo

Andy Summers de The Police regresa a nuestro país junto a Call The Police, banda tributo que cuenta con la participación del guitarrista, el próximo 6 de agosto, a las 21 horas, en el Teatro Caupolicán.

Desde el 2014, cuando Summers, el bajista y cantante brasileño Rodrigo Santos, y João Barone (baterista de Paralamas Do Sucesso) se conocieron, no sólo iniciaron una una amistad musical, sino que no han parado por el mundo interpretando los grandes éxitos de The Police.

Es más, el repertorio de su cita en Chile incluirá éxitos como "So Lonely", "Every Breath You Take", "Message In a Bottle", "Driven To Tears", "Roxanne", "Every Little Thing She Does Is Magic", entre otras.

Recordemos que Andy fue considerado uno de los mayores guitarristas de todos los tiempos por la revista Guitar Player. Al lado de Stewart Copeland y Sting, él formó parte de una de las mayores bandas de rock de todos los tiempos, el "The Police", con más de 60 millones de copias vendidas y ganador de varios Grammys.