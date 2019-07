Guillermo Francella presenta en Chile su obra 'Perfectos desconocidos'

Es conocido en Chile por su participación en aplaudidos filmes como "El secreto de sus ojos" y "El clan", y tiene una amplia trayectoria como comediante en su país. El argentino Guillermo Francella conversó con Ciudadano ADN sobre su faceta más reciente: la dirección teatral.

Francella estará en nuestro país presentando el montaje "Perfectos desconocidos", el próximo jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de agosto en el Teatro Oriente. Una obra, de acuerdo a sus palabras, "excelentemente escrita, con un universo que transitamos todos los días que es la caja negra que oculta todo".

Porque trata de cómo las vidas actuales giran en torno al teléfono celular, con la falta de privacidad que esto implica, y que, tras un juego en el que cuatro amigos de toda la vida y sus respectivas parejas deben dejar el equipo sobre la mesa, y todo mensaje o llamada que llegue debe ser leído y escuchado por los demás, para probar que nadie tiene nada que ocultar. Lo que, esperablemente, provoca que salgan "los trapitos al sol".

"Perfectos desconocidos" está basada en la exitosa película italiana de Paolo Genovese, que también tuvo una versión española dirigida por Alex de la Iglesia. El propio Francella se encargó de la adaptación de esta versión teatral, que "en Argentina fue una explosión".

"Conozco al público chileno, sé lo que les gusta y creo que esta pieza les va a fascinar", asegura el actor. "Te reís a carcajadas y te genera reflexión y tensión, es un juego perverso. Genera un poco de incomodidad porque no todo el mundo tiene la cola tan limpia".

En este nuevo rol de director teatral, dice que su experiencia fue "divina". "Ser director se convirtió en algo medio adictivo, antes lo hacía medio solapado, hablando al oído a un compañero o proponiéndole algo al director. Pero hablar desde la adaptación, fue muy interesante. No todas las veces te llega un texto tan valioso", cuenta.

"Me encanta transitar entre el drama y la risa", dice quien no olvida que sus roles de comedia fueron los que lo llevaron a la fama en su país. "No me puedo despegar del humor, es la cosa que más amo, pero me encanta enfrentar cosas diferentes desde lo interpretativo".

Y a cuatro años de interpretar al asesino serial Arquímedes Puccio en el filme "El clan", se volverá a poner en la piel de un conocido delincuente para la pantalla grande. Esta vez, en la cinta "El robo del siglo", interpretará a Luis Mario Vitette Sellanes, uno de los protagonistas de un famoso asalto a una sucursal bancaria en 2006. "Fue un robo muy particular que generó mucha empatía en la gente, tuvieron un trato excelente con los rehenes, cuando la policía logra entrar ellos ya estaban en su casa porque se habían ido por el desagüe", contó quien hace un mes terminó de rodar el filme dirigido por Ariel Winograd. "Se viene una peli interesante, sé lo que genera cuando las noticias las recontraconocemos y está ese recuerdo de lo que ocurrió", promete.

También comentó sobre su fanatismo por Racing ("cómo me lo trataron mal a mi querido Gabriel Arias", sostuvo tras su paso por Copa América), el éxito de la serie trasandina "El marginal" donde participa Carlos Portaluppi, uno de sus actores de su obra, las palabras de alabanza que recientemente tuvo Carlos Villagrán "Quico" para él ("lo admiramos todos con ese humor tan naif, me llenó el alma") y, por último, sobre una Argentina que se apronta a una elección presidencial clave.

"Hay dos caminos: volver al pasado o continuar esto. Han sido cuatro años duros para el pueblo, la contingencia mundial tiene mucho que ver". Francella valora que en este año eleccionario, en su país "hay más certidumbre en cuanto a lo económico, un dólar no tan móvil, un poco más de consumo y credibilidad. Veremos".