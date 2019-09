Green Day, Weezer y Fall Out Boy anunciaron su Hella Mega Tour

Esta semana, Green Day, Weezer y Fall Out Boy anunciaron una gira en conjunto llamada "Hella Mega Tour", la cual comenzará el 13 de junio de 2020.

Estos conciertos, que pasarán por París y América del Norte, fueron planeados por Billie Joe Amstroing, quien señaló que "hablamos sobre cómo no queríamos realmente hacer estadios y hacer algo que fuera como retroceder a la gira Monsters of Rock", en referencia a la serie de giras de los 80s y 90s que reunió a Van Halen, Metallica, Faith No More y Dio, Aerosmith.

Además, tanto Green Day como Weezer y Fall Out Boy lanzaron nuevos temas para promocionar el Hella Mega Tour, las cuales se encuentran disponibles en sus respectivas cuentas de Youtube.