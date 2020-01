Gracias Totales - Soda Stereo: Charly Alberti y Zeta Bosio comentaron el último show de la banda

El show "Gracias Totales - Soda Stereo" se presentará en los escenarios chilenos el 14 de mayo en el Estadio Nacional, y Charly Alberti junto a Zeta Bosio comentaron cómo que será este espectáculo.

"El proceso de esta gira nace cuando comenzamos a reunirnos por lo del Cirque Du Soleil", comentó el baterista, y agregó que "la idea de Soda después del 2007 era seguir tocando, hacer una gira cada cuatro o cinco años. Eso nos había quedado en el corazón como una deuda pendiente".

Charly adelantó que "el artista va a estar de forma presencial o en video", ya que además del equipo de la banda, en cada país se presentarán con uno de los 14 artistas que ya fueron anunciados.

Con respecto al espectáculo, Bosio dijo que esta "es una oportunidad importante de hacer sonar estas canciones, y la mejor forma de homenajear a nuestro amigo que no está, que no es cualquiera que no está, es muy importante".

Soda Stereo sin Gustavo Cerati

A pesar de las ansias por volver a tocar juntos, dijeron que "el desafío más importante es la ausencia, de nuestro líder, director, cerebro", es por esto que después de tanto darle vueltas al show, surgió la idea de las pantallas, lo que al parecer será un complemento fundamental para las presentaciones.

Al respecto, Zeta comentó "que podamos hacer todo esto es un milagro, que la tecnología nos permita hoy revivir estas sensaciones es algo mágico".

Además, anunció que será "como un renacimiento en algún punto", y "está Gustavo también en el show", contando que en uno de los ensayos con las pantallas pudieron tocar los tres, y para él fue un momento muy "fuerte".

Alberti además dijo que se cuestionaron el "cómo hacer para que ese enorme espacio que es su ausencia, sea ocupada de una forma respetuosa", ya que "él es irremplazable".

El último show

También anunciaron que esta será "la última vez que la gente va a ver a soda en vivo, y digo a soda en vivo porque, en algún momento nos van a ver a los tres arriba del escenario".

"Gracias Totales es ante todo una celebración, es un homenaje también como siempre dijimos, a Gustavo, a nuestra música, a nuestro público", comentó Charly, agregando que es "un viaje audiovisual por nuestra historia, no de forma lineal, pero sí bastante impactante".

Además prometieron que "a la gente le va a agradar", mientras que Bosio comentó que "es una cosa única, no va a volver a pasar", creando gran expectativa.