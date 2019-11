Gorillaz liberó el tráiler de su documental 'Reject False Icons'

Gorillaz estrenará su documental, llamado Reject False Icons, el próximo 16 de diciembre en distintos cines del mundo sólo por una noche.

De acuerdo a la sinopsis del documental, "Denholm Hewlett siguió los movimientos de la banda durante tres años, cubriendo la realización de dos álbumes muy bien valorados por la crítica, Humanz y The Now Now, así como la gira mundial de la banda que hasta la fecha que abarca eventos en Europa, América del Norte, América del Sur y México, patrocinada por sus propios festivales Demon Dayz en el Reino Unido y los Estados Unidos".

La película promete ser "el primer viaje inmersivo de acceso completo al mundo de Gorillaz y su extensa familia".