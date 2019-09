Gonzalo Montoya, alcalde de Macul: 'Nunca se había hecho algo como quitarles sus casas a los narcos'

Asegurando que la pelea contra el narcotráfico "no es fácil" porque "tiene redes grandes y muchas veces incluye a los propios vecinos a través de regalías", el alcalde de Macul, el independiente Gonzalo Montoya, explicó en Ciudadano ADN cómo su gestión ha abordado el tema.

Una lucha que partió en 2017, cuando colaboró con la Fiscalía Oriente y el OS 7 de Carabineros para lograr desarticular al núcleo duro de la banda "Los Lobos", que gozaba de un alto estándar de vida en la Población Santa Julia. Sin embargo, el alcalde aclara de entrada que "no me gusta estigmatizar" a la hora de mencionar al sector, porque "ahí hay gente de trabajo y esfuerzo".

Dos años después, la Fiscalía logró investigar el patrimonio de la banda y demostrar que sus inmuebles -donde se comercializaba droga- se habían adquirido con platas del narcotráfico. Luego, se expropiaron 10 casas, las que quedaron a cargo de la "Tía Rica", hoy son administradas por el propio municipio y pronto serán compradas por el Gobierno Regional. "Nunca se había hecho algo tan relevante como quitarles el patrimonio. Por primera vez veo que es una medida efectiva", aseguró el edil, que espera haber sentado un precedente que "otros fiscales y otras municipalidades puedan abordar el tema" de la misma forma.

Sin embargo, la autoridad tiene claro que "para los narcotraficantes entrar a la cárcel es parte del negocio. Entran y salen, y desde adentro siguen controlando el negocio", el que a las bandas les deja ganancias "de 3 a 5 millones al día, son cifras monstruosamente altas".

Incluso, comentó que a raíz de su cooperación como alcalde "me amenazaron de muerte por redes sociales", hecho que lo empujó a cambiarse de comuna de residencia por seguridad. Una decisión complicada, porque Montoya, tras 34 años viviendo en la comuna, se declara "maculino de toda la vida".

El alcalde asegura no estar de acuerdo con polémicas decisiones de colegas suyos, como el "toque de queda" juvenil. "El día de mañana a alguien se le va a ocurrir que los adultos mayores no puedan andar por la calle después de las nueve de la noche porque se pueden caer", afirma, sosteniendo que "hay un tema que tiene que ver con los espacios de libertad", que prefiere "que sean los padres los que se hagan cargo de la educación de sus hijos", y que considera que "esto tiene que ver más con pirotecnia que con acción real de prevención".

Otro de los hitos en torno a su gestión tiene que ver con la reducción de la jornada laboral de 40 horas por iniciativa propia, a la que desde el pasado 1 de septiembre se sumó la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Maipú. "Yo soy de los convencidos de que un trabajador que pueda compatibilizar vida personal con trabajo, es un trabajador comprometido", declaró Montoya, además de señalar que "esto tiene que ver con la modernización laboral", y observar, tras su paso por el mundo privado, que "los gerentes no trabajan 45 horas, trabajan mucho menos".

"Yo soy un alcalde independiente de centro izquierda, tengo una mirada progresista", aseguró Montoya, al tiempo que señala como otra prioridad el control de la delincuencia en su comuna, si bien "donde más tenemos casos de alta connotación es en los barrios mas acomodados", lo que atribuye a que "puede ser que los otros denuncien menos". Asegura que "a mí no me interesa ocultar las cifras, siempre llamamos a que denuncien porque si no hay denuncia no hay delito".

Asimismo, critica la distribución de Carabineros en las distintas comunas, según su nivel socioeconómico. "En Las Condes hay uno de cada 500; en Cerro Navia, uno cada 1.100. Eso es francamente violento", añadiendo que la necesidad es "que las policías entiendan que todos los ciudadanos, en temas de seguridad, deben valer lo mismo".