Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, y renuncia al PS: 'El partido estaba con pocas propuestas'

Cuando se acaba de oficializar su renuncia al Partido Socialista, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, estuvo en conversación con Ciudadano ADN.

"No tenía previsto conversar de esto hoy, se adelantó una reflexión que venía haciendo hace tiempo, igual estoy en un duelo pero creo que es la decisión correcta", dijo sobre el quiebre con su casa política de 35 años, a cuyas juventudes ingresó siendo un estudiante del Liceo 7 de Ñuñoa que vio morir a un compañero en las protestas de 1983. "Me hizo pensar que yo no podía mantenerme al margen de lo que ocurría en el Chile de la dictadura", recordó.

Sin embargo, las razones que lo llevan a dejar el PS, contó, son tres, partiendo por "una más emocional y subjetiva: la sensación de que al interior del partido se ha ido perdiendo la fraternidad y el diálogo democrático entre iguales. Primaba más la disputa que el trabajo colaborativo". Además, dijo que "el partido estaba despolitizado, preocupado de cuotas de poder y asignación de cargos, con poco debate de ideas y propuestas al país", y aseguró que "creo que hoy día no hay una izquierda, hay múltiples expresiones y una izquierda emergente con mucho valor, como el Frente Amplio. Entonces hay que hacer un esfuerzo por salir de la trinchera y unir a las izquierdas".

Hoy, espera ejercer ese rol desde su territorio, uno que "tuvo la amarga experiencia de un alcalde que durante 16 años promovió un modelo asistencialista y populista (Antonio Garrido)" y que se encontraba en un"“estancamiento grave". Por eso, afirmó, el eje de su gestión tiene que ver con "recuperar el alma de Independencia. Hoy la comuna tiene otro estándar. Es el corazón de la ciudad".

Entre sus nuevos desafíos, contó que pronto va a instalar un número de 4 dígitos para comunicarse con seguridad municipal, además de 18 nuevos vehículos para fiscalización y seguridad ciudadana, de los cuales 13 son 100% eléctricos. También adelantó la remodelación de calle Santa Laura, "para poner en valor el glorioso estadio" homónimo, así como el hecho de que su comuna contará con el primer liceo multigénero, "inclusivo y no concebido de manera binaria", el hoy llamado Rosa Ester de Alessandri, y que pasará a llamarse Liceo Multigénero Doctora Eloísa Díaz.

Y mientras ha tenido que enfrentar críticas por las demoras en los trabajos de mejoramiento de Avenida Independencia, aclaró que "es responsabilidad contractual del Serviu" y que una de las razones del atraso ha sido la "descoordinación general del proceso y la negligencia de las empresas de servicio" vinculadas en el proceso. Sin embargo, adelantó que en marzo de 2020 el eje podría estar funcionando "en condiciones de normalidad”, añadiendo que "vamos a tener una avenida que va a ser un orgullo para la ciudad".

Pasando a temas más políticos, comentó que "aspiro a que tengamos candidato único de oposición" para la intendencia y gobernación metropolitanas, aunque nombres como Claudio Orrego ("tengo amistad personal con él") o Francisco Vidal. "El proceso de descentralización requiere gobernadores empoderados", afirmó.

Y consultado ante la posibilidad de un tercer periodo en el sillón edilicio de Independencia, su respuesta fue un "sí, total y absolutamente seguro", aunque aclaró que "todos los cargos de representación popular tienen que tener límite a la reelección, por eso me he propuesto que sea mi último periodo".