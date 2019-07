Gonzalo Cáceres confesó que nunca ha tenido relaciones sexuales debido a violación de un sacerdote

El reconocido estilista Gonzalo Cáceres confesó que nunca ha tenido relaciones sexuales, debido a una violación que sufrió por parte de un sacerdote cuando tenía 5 años.

"Una nana me llevó a un convento, tenía 5 años más o menos y me acuerdo. Como niño chico, me metí (en los pasillos del lugar) y un sacerdote me violó y terminé en un hospital", reveló en Podemos hablar de CHV.

"Nunca me he acostado con nadie. (La violación) me mató esa parte, le tengo terror. Yo puedo conocer a una persona, enamorarme, pero yo sé que va a llegar el momento (…) y me da el terror. Ahí arranco. No llego al final", explicó.

Cabe recordar que el personaje de televisión había expresado hace un tiempo que no sabe si es homosexual, ya que nunca le han interesado ni las mujeres ni los hombres.

A pesar de haber vivido tal experiencia, el estilista aseguró que esto le "ayudó a sobrevivir" y ser quien es hoy.

Eso sí, Cáceres fue enfático al manifestar su postura frente a la pedofilia: "Le daría la pena de muerte a los sacerdotes pedófilos", finalizó.