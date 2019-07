Gloria Benavides y su llegada al teatro: 'De 'Gotita' pasé a ser 'Vieja de mierda' violentamente'

Como parte del elenco de "Viejas de mierda", Gloria Benavides está viviendo un reencuentro con el público chileno. De eso, y de su actual momento profesional coronando décadas de carrera en Chile y el extranjero, conversó con Ciudadano ADN.

"De Gotita pasé a ser 'Vieja de mierda' violentamente", comentó con humor, refiriéndose al nuevo desafío que la tiene haciendo giras por el país y compartiendo escenario con otras leyendas de la actuación nacional como Gloria Munchmeyer y Gabriela Hernández. "Me cuesta decir esas palabras, pero ya lo tengo normalizado. Hay que saber decir el garabato, porque dicho así porque sí suena feo", sostuvo.

Gloria fue, en los años sesenta, la primera niña solista del pop chileno. Una carrera que despegó en el marco de la Nueva Ola cuando tenía 12 años, pese a que grabó para RCA Víctor y comenzó a cantar en los shows radiales de la época a los 5 años. "Viví una infancia normal entre comillas", confidenció. Fue en esa época cuando conoció a Violeta Parra y llegó a telonear sus shows. "Trabajaba siempre en Radio Minería, nos llevaban en micro a hacer presentaciones", recordó.

Se casó con Pat Henry a los 15 años y se convirtió en mamá adolescente. Hoy, dice, "creo que es mejor estar solita para mí. He ido sacando lo mejor de la vida, tengo mis tres hijos maravillosos y esperando el noveno nieto o nieta. Esa es mi felicidad actual. Yo nací para ser abuela".

Para ella, "lo mejor de ser vieja es todo, hay más tiempo, menos responsabilidades, solo estar bien y ser feliz con lo que tienes y eres. Es maravilloso ser mayor".

Y en esta etapa de su vida, coqueteó con el ejercicio de escribir su autobiografía, la que tiene inconclusa. "Estuve en un taller con Marco Antonio de la Parra, pero quedé para marzo porque no completé la cantidad de material que se requería", contó, a raíz de que los ensayos de "Viejas de mierda" comenzaron a absorber su tiempo. Una exitosa obra que, insiste, "ha sido una bendición" para ella.

Sin duda, un peak de su carrera fue su participación en el recordado "Jappening con Ja". Un proyecto que, recordó, nació "el día que nos echaron por malos" de Radio Minería junto a Jorge Pedreros, Eduardo Ravani y Fernando Alarcón, más la colaboración de Maitén Montenegro que "de buena amiga nos iba a ayudar". "Nos fuimos a un café al frente, y en servilletas empezamos a tirar ideas", empujados por el éxito de "La Cuatro Dientes" en el Festival de Viña. Ravani fue quien dijo "¿por qué no hacemos algo como esto en televisión?" y se le ocurrió el concepto de una reunión de gente, un "happening", y Pedreros chilenizándolo lo dejó "con jota, y con ja".

Asegura que la "Gertrudis" es el personaje que más extraña, porque "la Cuatro está en mí, nació conmigo, pero la Gertrudis tiene mi parte inocente que se perdió con el matrimonio, pero siempre soy un poco Gertrudis en mi vida".

Y sobre los cambios de la televisión, donde esa mezcla de humor y música parece no tener cabida, es enfática en decir que "yo no me quedo en el pasado, todo tiene un tiempo, si ahora está la tele diferente es porque tiene que ser. Pero volverá la época de los shows, esto es cíclico".

"Viejas de mierda" estará en cartelera hasta el próximo 18 de agosto en el Teatro San Ginés (Mallinkrodt 76, Providencia).