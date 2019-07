Giovanni Cárdenas respondió sin tapujos a los polémicos dichos de Chris Carpentier

Hace más de una semana que Chris Carpentier concedió una polémica entrevista a la revista Sábado, la cual aún genera discusiones entre sus cercanos y los usuarios de redes sociales.

Ahora, quien decidió defenderse y responder al conductor de MasterChef Chile fue uno de los finalistas del cuarto ciclo del programa culinario, Giovanni Cárdenas, a quien Carpentier mencionó en la conversación.

En ese entonces, el chef nacional señaló que "antiguamente, Chile era un país clasista de arriba para abajo. Hoy día hay un clasismo que viene de abajo para arriba. Hay que cagar al rico, al que tiene más. En MasterChef todo el mundo criticó a la rubia de ojos azules (Bárbara Lackington) y, por otra parte, está el otro tipo, que es sacrificado, que vende pizzas en Estación central (Giovanni Cárdenas), 'ese tiene que ganar porque es pobre'".

"A los pobres entonces hay que darles todo, aunque no tengan la capacidad. Y a los acomodados no hay que darles nada, porque no se lo merecen", agregó, agrandando aún más la polémica.

Sobre esto se refirió Cárdenas a La Cuarta, donde manifestó que "él (Carpentier) sabe perfectamente que yo tenía las capacidades para ganar". "Si yo llegué a la final fue por mis capacidades, no por ser pobre", dijo el finalista.

Además, contradijo a Chris, ya que aseguró que sí hubo rechazo hacia algunos participantes, pero no precisamente por "dónde venían". "El rechazo que había era por la actitud y por cómo se mostraban en cámara, la clase social no define el cariño de la gente", sentenció.