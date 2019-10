Gianluca, Polimá y Youngcister compartieron funa de audivisual suyo acusado de agresión sexual

Los cantantes nacionales de trap Gianluca, Youncister y Polimá Westcoast, compartieron una funa realizada al comunicador audivisual, Diego Cancino, quien trabajó en algunos de sus videoclips.

Según relató la denunciante, Javiera, fue agredida física y sexualmente por el sujeto. El hecho sucedió hace unos meses, luego de terminar una relación de 2 meses con Cancino, a quien conocía hace más de 5 años.

Ella se quiso juntar con él para hablar sobre el fin del pololeo y aclarar todo para quedar "en buena". Finalmente, la pareja terminó teniendo relaciones sexuales hasta que él...

"Empezó a golpearme, me pegaba manotazos, cachetadas, me apretaba las muñecas (por ejercer resistencia), me mordió, rasguñó la espalda (dejando las lesiones que se ven en las fotos), moretones en mi mandíbula y cuello debido a los golpes y sigilación (taparme la boca con la mano)", detalló la joven.

"Le pedí que parara a lo cual él respondió 'pero si te gusta'. Posterior a esto, Diego me penetró analmente sin mi consentimiento, le grité que parara, que me dolía, insistía 'te va a doler un ratito, tranquilita'. Le dije que no mil veces y siguió de todas maneras. Le dije que no podía tratarme así, que me dolía todo, a lo cual respondió 'esto es tirar con Diego Cancino'", acusó.

Según contó la mujer, al día siguiente ella le envió fotos de las lesiones y él le pidió perdón, "excusándose de que estaba llevando una vida de muchos excesos (drogas)".

"Llamó a una amiga que tenemos en común a la cual le confesó que 'se había emocionado mucho tirando' y que por eso me había hecho esto (dejo audios que le envió a mi amiga posterior a lo ocurrido donde se nota evidentemente nervioso)", expresó Javiera.

"Después de 48 horas decidí ir a poner una denuncia a las instituciones correspondientes, me realizaron exámenes, constaté lesiones, etcétera. Tuve que consumir antibióticos, vacunarme y por un mes estuve con un tratamiento para prevención de ITS /ETS que me hacían vomitar todos los días, no salí de mi casa en meses sin la compañía de algún familiar o amigo cercano y tuve que congelar mis estudios", sostuvo.

Concluyendo que "hoy me atiendo en el centro de apoyo a víctimas de delitos violentos debido al trauma psicológico que me dejó esta situación".

Ante el relato de la joven, los cantantes urbanos compartieron en sus cuentas de Instagram el apoyo a Javiera y condenaron el hecho del que se acusa a Cancino.

"Repudio total", escribió Gianluca, mientras que Youncister aseveró que "grabé este video sin el consentimiento de la situación (...) El mismo día que (Javiera) nos relató su situación, tomamos la decisión de que por ningún motivo volveremos a trabajar con personas así, porque nosotros no somos partidarios de esa mierda. Por la misma razón es que tampoco hemos compartido más el video en nuestras redes sociales".

Cabe destacar que Diego Cancino no se ha referido a la funa públicamente. Por otra parte, decenas de mujeres y hombres le han enviado a Javiera testimonios sobre hechos condenables que habría realizado el hombre.

Revisa aquí los audios de Cancino y los videos de músicos nacionales en los que ha trabajado: