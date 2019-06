Gianfranco Marcone y lluvias en Santiago: La ciudad 'no está diseñada para el escenario climático'

El meteorólogo Gianfranco Marcone conversó con Ciudadano ADN sobre el frente de frío y lluvia que comienza a azotar a gran parte de la zona centro-sur del país.

Sobre la cantidad de lluvia a la que nos tendremos que enfrentar en los próximos días, Marcone aclaró que "eso nadie lo sabe, solo la Madre Naturaleza", añadiendo que "tenemos un gran enemigo que es el cambio climático que puede jugarnos una pasada media mala, finalmente lo que está pronosticado son precipitaciones para hoy lunes".

El meteorólogo indicó que "no va a ser una lluvia tan importante. Mucha gente se queda con lo que se dijo hace 5 días pero eso siempre se va actualizando", explicó, especificando que se trataría de "5, 10 milímetros, a lo más. Viento podría haber pero no reviste características de temporal”.

Eso sí, Marcone aseguró que hoy lunes, después de las 16:00 hrs. "vamos a tener una baja importante en la temperatura", la que derivará en que "a medida que se acerque al 0 podemos tener chubascos de nieve en sectores cordilleranos".

El meteorólogo está consciente de que la ciudad de Santiago "colapsa con 10, 15 o 20 milímetros (de agua caída), no está diseñada para el escenario climático que tenemos", problema que ocurre en otras grandes ciudades del mundo, como Rio de Janeiro. Aunque, para él, "también es un tema cultural, a veces los ductos están llenos de papeles", llamando a tomar conciencia de que "si se tapa el ducto me va a afectar a mí, no siempre apuntar a la autoridad".

Respecto a fenómenos recientes que han llamado la atención de los chilenos, como el tornado que vivió la ciudad de Los Angeles, el profesional explicó que en Chile "no tenemos la tecnología ideal" para predecirlos, "pero contamos con la que nos permite definir un área de inestabilidad. Antes no incluíamos este tipo de fenómenos (tornados), pero ahora sí los vamos a incluir". También consignó que los centros urbanos están expandiendo sus límites y, por eso, "no es que el tornado llegue a la ciudad, es que la ciudad llega a lugares donde hay este tipo de fenómenos".