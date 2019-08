George R.R. Martin aseguró que Game of Thrones lo retrasó en la escritura de sus libros

George R.R. Martin reconoció que la atención generada por la adaptación televisiva de su saga Song of ice and fire (Game of Thrones, HBO) lo retrasó en la escritura de The Winds of Winter y A Dream of Spring, las dos últimas entregas.

"Hubo un par de años en los que, si hubiese podido terminar el libro, habría quedado por delante del programa durante un par de años más, y el estrés fue enorme", dijo en entrevista con The Guardian.

"No creo que haya sido muy bueno para mí, porque lo que debería haberme acelerado realmente me retrasó", agregó.

"Todos los días me sentaba a escribir e incluso si tenía un buen día, y un buen día para mí es de tres o cuatro páginas, me sentía terrible porque estaba pensando: 'Dios mío, tengo que terminar el libro. Sólo escribí cuatro páginas cuando debería haber escrito 40’. Pero terminar la serie es liberador, porque ahora voy a mi propio ritmo", sumo.

Sin embargo, con la fama adquirida por Game of Thrones, Martin ahora está embarcado en más adaptaciones de su obra y asiste periódicamente a convenciones.

“Necesito más horas al día y más días en la semana y más semanas en el mes y más meses en el año, porque el tiempo se va rápido”, dijo.