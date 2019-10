General de Antofagasta emuló al Chapulín Colorado: 'Que no panda el cúnico'

Una frase para la historia se mandó este martes el general de Brigada Aérea de Antofagasta, José Miguel Aguirre Gamboa, mientras realizaba un llamado a la calma a la población tras la crisis social que ha afectado al país los últimos días.

Mientras se encontraba en el punto de prensa ante los medios, la autoridad emuló una célebre frase del programa de humor el Chapulín Colorado, quien era interpretado por Roberto Gómez Bolaños.

"Que no panda el cúnico, porque estamos muy bien abastecidos", lanzó el general de Ejército con mucha seriedad, lo que hace presumir que su intención no era mofarse de la situación, ya que lo que en verdad quiso decir fue: "Que no cunda el pánico".