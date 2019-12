Gemma Collado le entregó su apoyo a Dani Castro tras referirse a su relación con Pascual Fernández

Los dichos de Daniela Castro sobre su expareja, Pascual Fernández, siguen dando qué hablar. Ahora, quien se sumó a las palabras de la locutora de Los40 fue Gemma Collado, quien también tuvo una relación con el español.

A través de una Stories, la exchica reality escribió junto a un video que mostraba su rostro: "Mi cara cuando veo que el tío más tóxico del planeta, habla de energías y karma".

Posteriormente, Gemma compartió una historia de Daniela, donde le enviaba su apoyo a la chilena y le aseguraba que "todo cae por su propio peso".

Obviamente, Dani no quedó ajena a este mensaje, ya que volvió a compartir unas historias en Instagram, con el fin de responder algunas dudas de sus seguidores sobre sus declaraciones.

"Despertar con mensajes así de mujeres bacanes. Por si les quedaba alguna duda wey", escribió la cocinera.

En otro video, Castro se mostró tranquila y agradecida que su verdad con el español fuera compartida y que su Gemma Collado también decidiera referirse a su relación con Fernández. "La verdad atrae más verdad y es la ley de vida", comentó.

Recordemos que el pasado viernes en Podemos Hablar, Daniela comentó que "la verdad es que para referirme a él no tengo ninguna buena palabra, no tengo ninguna palabra neutral y cualquier cosa que diga respecto a lo que me estás preguntando se va a tomar como un ataque, así que no te voy a responder".