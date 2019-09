Gemelo de Nico Gavilán explicó las diferencias que tiene con su hermano

Gran impacto causó el regreso de Matías Gavilán a Pasapalabra, a tan solo semanas de que su hermano gemelo, Nicolás, lograra completar el rosco.

Sin bien los televidentes quedaron sorprendidos con el parecido entre ambos, Mati reveló a Las Últimas Noticias que son bastante diferentes entre sí.

En esa línea, el actual concursante del programa de CHV comentó que "nací dos minutos antes que el Nico, así que soy mayor. Tengo la cara más alargada y me veo más flaco. También soy más flojo que él, no me gusta estudiar, pero igual me va bien. No tengo partidura y para el programa no uso barba".

Sobre las similitudes que tiene con Nicolás, indicó que "medimos lo mismo,1 metro y 68 centímetros, también pesamos 65 kilos más o menos. Vivimos juntos en Haulpén con mi papá, porque mi mamá vive en otra casa desde que se separaron. Yo estudiaba pedagogía en la Universidad de Concepción, pero ahora congelé porque quiero estudiar licenciatura en letras en la U. de Chile".

Además, Matías aclaró que son muy buenos hermanos con Nicolás, pero que no son inseparables como muchos creen. "No somos de andar juntos para todos lados o sentir las mismas cosas, como dicen de los gemelos. En ese sentido, no somos tan unidos y cada uno tiene sus amigos. Somos parecidos, pero diferentes".

"También hablo un poco más que el Nico, que es más reservado", sentenció.