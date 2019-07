Gana entradas para ver a Steve Hogarth en Chile

Steve Hogarth, vocalista de Marillion, regresa a Chile en plan solista y piano con un show titulado "H Natural", este 8 de julio en el teatro Nescafé de las Artes.

El setlist contemplará canciones que en su mayoría ha escrito para cada uno de sus proyectos, como "Easter" y "Lost At Sea" de su ex grupo How We Live, "You’re Gone", el single de "Marbles", o canciones como "Help!" de The Beatles, entre otros covers que van surgiendo de su intensa interacción con el público.

