Gamers crean petición para que Megan Rapinoe sea la protagonista de la portada de FIFA 20

A través de Change.org, los jugadores del simulador de fútbol FIFA, han iniciado una campaña para que la jugadora ganadora del Balón de oro, Bota de oro y MVP en tres partidos del recién Mundial Femenino, Megan Rapinoe, sea la portada de la nueva entrega de la franquicia.

La petición lleva más de dos mil firmas y fue el portal IGN que publicó a través de Twitter una portada donde se ve a la jugadora del Reign FC y de la selección de Estados Unidos, como portada del FIFA 20.

El creador de la petición, Darren Holland, señala que "FIFA necesita cambiar su política de premios en efectivo, pero eso es solo el comienzo. Una mayor exposición de este equipo y del fútbol femenino ayudará a cambiar sus mentes. Rapinoe no sólo es una gran jugadora y estrella de la Copa del Mundo, también se ha convertido en una modelo a seguir para las chicas y chicos de todo el mundo", señaló.

La inclusión de los equipos femeninos llegar al juego de EA en el FIFA 16, y la versión del próximo año saldrá en septiembre.

Not official FIFA art (but it definitely should be). @mPinoe @EASPORTSFIFA @FIFAWWC pic.twitter.com/6w2Fp4CtQa