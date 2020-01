Gala Caldirola reveló cuál fue el gran percance que tuvo antes de su matrimonio con el 'Huaso' Isla

Este lunes, Gala Caldirola visitó el matinal Bienvenidos para conversar acerca de su matrimonio con Mauricio Isla, el cual se realizó el fin de semana recién pasado en Vitacura.

En conversación con los panelistas del espacio de Canal 13, la española reveló que su boda religiosa no estuvo exenta de problemas, ya que el carruaje en el que llegó, sufrió un desperfecto.

En esa línea, contó que "me costó la vida encontrarla, porque debe ser la única que hay en todo Chile. Me ayudó un familiar a encontrarla. Preciosa, maravillosa. Pero tuvimos un pequeño percance en el camino".

"Llegué 20 o 30 minutos tarde. Todos esperando. Nos quedamos en panne, 15 minutos en la carretera. Un cable tuvo un problema y nos quedamos en panne. Íbamos yo y mi padre en mitad de la carretera, vestida de novia. No, yo dije 'esto solo me puede pasar a mí'", agregó.

Esta falla se produjo porque el vehículo era eléctrico, por lo que el cable falló en pleno viaje, provocando que la novia llegara atrasada a su ceremonia.

"Yo decía 'Mauro debe estar súper enfadado', porque yo reconozco que soy un poco impuntual. Yo decía 'Mauro debe estar pensando: Se tardó en arreglarse, no está lista nunca. ¿Cómo me hace esto?' (…) Igual le encantó. Imagínense, es un año preparándolo. Mauro me decía 'estás mirando tantos detalles', 'créeme que va a valer la pena'. Y claro, cuando vio la decoración, la carroza, le encantó. No se lo esperaba. Él no tenía ni idea de cómo iba a ser su boda", finalizó.